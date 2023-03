Stadionproblemen voor Anderlecht en Union in Europa? Zo lossen ze het op

Union en Anderlecht staan in Europa allebei in de kwartfinales. Ook spelen ze in hetzelfde stadion. Dat kan problemen geven, maar er is al een oplossing daarvoor.

De loting voor de kwartfinales van de Europa League is al om 13 uur. Union zal zo als 1e zijn tegenstander weten en al meteen weten of het in de heen- of terugwedstrijd thuis moet spelen. Een uur later volgt de loting van de Conference League. Dan zal Anderlecht zijn tegenstander kennen. Omdat Union als 1e zijn tegenstander kent, krijgt het voorrang voor het stadion. Als ze de heenwedstrijd thuis moeten afwerken, dan weet Anderlecht dat het zijn terugwedstrijd sowieso thuis zal afwerken. Omgekeerd zal Anderlecht zijn heenwedstrijd thuis afwerken, als Union thuis zijn terugwedstrijd moet afwerken. Union en Anderlecht spelen Europees allebei in het Lotto Park en daardoor is er die regeling. In deze fase van het Europese voetbal mag Union zijn thuishaven voor zijn Europese wedstrijden niet meer wijzigen.