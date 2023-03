Dit is de reden waarom Charleroi-KV Mechelen integraal moet herspeeld worden... "Van de pot gerukt"

Er werden nogal wat wenkbrauwen gefronst gisteren toen bekend werd dat de wedstrijd Charleroi-KV Mechelen integraal moet herspeeld worden. Ook de advocaat van KVM begrijpt er niets van. Maar hoe is het zover kunnen komen?

De 0-5-forfaitzege leek heel logisch nadat Charleroi-fans de match lieten stilleggen door pyrotechnisch materiaal op het veld te werpen. Bij Charleroi vonden ze echter een procedurefout, gemaakt door de scheidsrechter.

Ref Jan Boterberg zou immers niet alle drie fases doorlopen hebben die vereist zijn om een match te beëindigen, weet GvA. In de ­derde fase moet de scheids­rechter de aanwezige politiecommissaris en de bevoegde ­autoriteiten consulteren alvorens hij de wedstrijd definitief mag stilleggen.

Maar Boterberg heeft dat al in de tweede fase gedaan terwijl hij dat volgens het reglement pas in de derde fase had mogen doen. "Hij consulteerde de politie dus een fase vroeger. In onze ogen handelde de scheidsrechter proactief", aldus Thierry Lammar, de clubadvocaat van KVM, in GvA.

De Disciplinaire Raad oordeelde dat het stilleggen van de wedstrijd niet helemaal reglementair was en dus ongeldig. "De scheidsrechter heeft wél voldaan aan zijn plichten, dus moet ook de juiste sanctie volgen. Deze ­uitspraak is van de pot gerukt", aldus Lammar nog.