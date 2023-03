Analist heel erg streng voor bondsinstantie na #CHAKVM: "Ronduit stuitend, niet eerlijk voor de concurrenten"

Charleroi en KV Mechelen weten wat er moet gebeuren met de gestaakte wedstrijd van enkele maanden geleden. En daar heeft iedereen wel een mening over.

De supporters van Charleroi waren boos in november en deden de wedstrijd uiteindelijk staken door vuurpijlen af te steken en op het veld te gooien.

De Zebra's stonden op dat moment weliswaar 1-0 voor, maar een forfaitnederlaag leek de enige logische beslissing. Door procedurefouten moet de match nu worden overgespeeld achter gesloten deuren.

En dus doet Charleroi plots een prima zaak. Bij een overwinning tegen Mechelen kunnen ze zelfs in de top-8 terechtkomen.

© photonews

De disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft de beslissing genomen vier maanden na de wedstrijd. Dat én de beslissing zelf stuiten ook de analisten tegen de borst.

"De regels zijn de regels, maar het is ronduit stuitend dat het 4 maanden moet duren voor de Disciplinaire Raad een uitspraak doet of kan doen", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza.

Regels

"En nu ineens mag Charleroi in volle strijd om Play-off II nog een extra wedstrijd spelen. Tegen KV Mechelen, een ploeg die gered is en enkel bezig is met de bekerfinale. Dat is gewoon niet correct tegenover de concurrenten voor play-off 2."

Charleroi had een wel erg leuke week, vond Vandenbempt. Dit weekend ging de scheidsrechter van Antwerp - Charleroi aan het klungelen met een handsbal en een niet-gefloten strafschop.