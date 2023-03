De vrees komt uit: drama voor Yari Verschaeren en Anderlecht

Het zag er niet goed uit in Leuven, toen Yari Verschaeren snel naar de kant moest voor Anderlecht. De balans is zwaar.

Yari Verschaeren moest in het eerste kwartier tegen OH Leuven naar de kant van het veld gedragen worden, want hij kon echt niet verder.

Verschaeren had net een goeie kans gehad, maar wou de tweede bal gaan oppikken. In het duel met Patris ging hij door zijn knie en gebaarde meteen dat er verzorging moest komen.

© photonews

Zijn ploegmaats hadden ook door dat het niet goed was, snel kwam er zwelling in de knie te staan wat de scans bemoeilijkte.

Uiteindelijk moest hij door de dokter en Ashimeru van het veld gedragen worden, duidelijk in pijn. Ondertussen is door paars-wit bevestigd dat de kruisbanden wel degelijk gescheurd zijn.

Yari Verschaeren sera éloigné des terrains jusqu'à début 2024. Onze nummer 10 liep tegen Oud-Heverlee Leuven een zwaar letsel aan de kruisband op, en zal lange tijd aan de kant staan. Courage, Ket. 💜— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 20, 2023

Verschaeren zal daardoor zes maanden minstens buiten strijd zijn. Hij mist de strijd om play-off 2, de eventuele play-offs én het EK met de beloften van de Rode Duivels.

Pas tegen volgend seizoen mag er aan een terugkeer gedacht worden. Een ferme domper, in de eerste plaats ook voor Verschaeren. We wensen Yari dan ook veel beterschap.