Ex-speler STVV moet jarenlange celstraf vrezen voor betrokkenheid in dood 4-jarige jongen

Rai Vloet, die op een blauwe maandag nog een half seizoen voor STVV uitkwam, was eind 2021 betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Daarbij kwam een 4-jarig jongetje om het leven.

Heracles Almelo nam Vloet na een tijdje terug in de selectie op, wat de club toen heel wat kritiek opleverde. Nadien werd duidelijk dat de Nederlandse middenvelder meer dan 1,1 promille in het bloed had.

Bovendien reed hij meer dan 200 kilometer per uur op het ogenblik van het ongeval, waarop Vloet werd ontslagen.

De ex-speler van STVV trok daarna naar Astana en speelde ondertussen ook al bij Oeral. Nu moet hij vrezen voor een zware celstraf.

Het Openbaar Ministerie heeft volgens Het Laatste Nieuws namelijk 3,5 jaar celstraf gevraagd voor Vloet voor zijn betrokkenheid in het dodelijk ongeval.

3,5 jaar cel?

"Roekeloos rijden, met een absurde snelheid en met verzwarende omstandigheden dat hij er alles aan deed om de feiten te verdoezelen."

Dat wordt Vloet aangewreven door het OM. En daarvoor moet hij dus mogelijk ook jarenlang in de cel. Wordt vervolgd.