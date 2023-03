Bornauw ziet bepalende factor bij ex-club Anderlecht: "Geen cadeau!"

Ex-spelers van Anderlecht leven meestal nog hard mee met de club. Zo ook Sebastiaan Bornauw, wiens vader Kenneth er tegenwoordig CEO Non Sports is. De verdediger ziet het goed komen met paars-wit.

Ook hij ziet dat Anderlecht de 'missing link' gevonden heeft. "De mix in het elftal zit goed, er is een evenwicht tussen ervaring en jeugd, wat voordien minder het geval was", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Neem nu Islam Slimani. Hij is allerminst een typische Anderlecht-speler, maar hij brengt wel veel bij, zo bleek ook tegen Villarreal opnieuw."

Bornauw kent de bonkinge spits, die intussen al zeven keer wist te scoren. "Ik heb met Anderlecht tegen hem gespeeld in de Europa League – hij zat toen bij Fenerbahçe. Wel, ik kan je zeggen: Slimani is geen cadeau om tegen te verdedigen."