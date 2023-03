Gent pakt momentum, maar rouwt niét om interlandbreak: "Dat speelt net in ons voordeel"

KAA Gent is zondagavond play-off 1 binnengeslopen. Paul Nardi beseft dat de inhaalrace voorbij is, maar dat de lastigste opdracht nog moet komen.

“We staan nu op die vierde plaats”, aldus Paul Nardi in Het Nieuwsblad. “Maar nu komt het moeilijkste: die vierde stek vasthouden. Er komen nog enkele moeilijke wedstrijden aan, maar dit mogen we absoluut niet meer weggeven.”

De Buffalo’s zitten dan wel in een momentum, maar volgens de doelman komt de interlandbreak niet ongelegen. “De break komt zelfs op een ideaal moment. Je zag in de slotfase tegen KAS Eupen dat sommige jongens echt vermoeid waren. Die break zal ons net goed doen. Het speelt in ons voordeel.”