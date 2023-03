Impasse zorgt voor nieuwe beslissing voor Club en Cercle: "Maar naar de toekomst is dat reële bezorgdheid"

Club Brugge en Cercle Brugge willen allebei een nieuw stadion bouwen, maar zoals gewoonlijk in België stuitte dat op enorme problemen. Intussen is er nog geen zicht op wanneer er met de bouw begonnen kan worden. Jan Breydel zal dus nog een tijdje moeten meegaan.

Normaal gezien liep de gebruiksovereenkomst dit jaar op 30 juni af, maar om licentieproblemen te vermijden moest er dus een nieuwe overeenkomst. Die is er nu in afwachting tot er nieuwe omgevingsvergunning is.

Club en Cercle mogen onbeperkt blijven spelen in Jan Breydel volgens de nieuwe overeenkomst. "De nieuwe overeenkomst garandeert dus dat beide ploegen de komende seizoenen in het Jan Breydelstadion kunnen blijven voetballen, zolang dat nodig is", aldus schepen van sport, Franky Demon bij Sporza.

Er is al zwaar geïnvesteerd om Jan Breydel in orde te houden, maar het stadion is duidelijk verouderd. "Op het vlak van veiligheid zijn er vooralsnog geen structurele problemen, maar de licentievoorwaarden en de vereisten voor bijvoorbeeld Europees voetbal worden elk jaar scherper. Naar de toekomst toe is dat zeker een reële bezorgdheid."