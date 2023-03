Jérémy Doku out voor Rode Duivels, Tedesco roept verrassende vervanger op

Jérémy Doku is dan toch naar huis moeten gaan. De flankaanvaller kan door zijn blessure niet spelen.

Jérémy Doku heeft de selectie van de Rode Duivels moeten verlaten. De pijlsnelle flankaanvaller werd vorige week vrijdag opgeroepen door de nieuwe bondscoach, maar blesseerde zich nadien.

Doku kon dit weekend niet spelen bij Rennes, dat met 0-2 ging winnen bij PSG, en ook voor de Rode Duivels raakt Doku niet fit. Bondscoach Tedesco heeft wel al een vervanger opgeroepen.

Na de vele heisa over de niet-selectie van Mike Trésor en Bryan Heynen werd verwacht dat vooral die eerste een plekje zou krijgen in de plaats van Doku, maar Tedesco koos toch nog iemand anders.

Johan Bakayoko (19) van PSV is de vervanger van Doku. In de Eredivisie scoorde Bakayoko dit seizoen al 5 keer en gaf hij ook 3 assists in 16 wedstrijden.