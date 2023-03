Veelbesproken passage van Didier Lamkel Zé nog eens opgerakeld: "Dat kan je niet maken"

Hoe zou het nog zijn met Didier Lamkel Zé? Tijdens zijn veelbesproken passages in de Belgische competitie heeft de Kameroener zeker wel een bepaalde indruk achtergelaten.

Kristof D'haene, die zijn ploegmaat was bij KV Kortrijk, is er nog eens op teruggekomen in Extra Time. "Ik moet opletten met wat ik zeg. Maar ik mis hem niet, neen. Ik vond hem bij Antwerp 'wow', bij ons was het niet echt 'wow'. Hij was een speler die je zeker kon gebruiken, maar bij ons heeft hij niet dikwijls het verschil gemaakt."

Geen slecht karakter

D'haene bevestigt ook wel dat Lamkel Zé geen slecht karakter heeft. Nonchalance kwam er dan weer wel bij kijken. "Hij valt heel goed mee, zeker. Maar als je in een degradatiestrijd zit en iemand komt 4 op 5 dagen te laat... Dat kan je niet maken. Dan moet je er alles voor doen, voor jezelf en voor de ploeg. Dat miste ik bij hem."

Een voorbeeldje hiervan? "Met chocoladekoeken toekomen op het ontbijt bijvoorbeeld is niet echt professioneel", oordeelt de linkerflankspeler van KVK.