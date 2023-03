Marokko roept speler die bij Jonge Duivels kan spelen op voor hun beloftenelftal

In onze competities zijn heel wat spelers aan de slag die voor andere landen dan de Rode Duivels kunnen kiezen.

Dat geldt ook voor Zakaria El Ouahdi. De 21-jarige vleugelaanvaller van RWDM in de Challenger Pro League kreeg een oproep voor de beloften van Marokko. Het is de eerste keer dat hij geselecteerd is.

Hij werd opgeroepen door bondscoach Issame Charaï, niet toevallig ook een Antwerpenaar. “Het is een hele eer dat ik er bij ben”, zegt El Ouahdi in een eerste reactie aan Gazet van Antwerpen.

Deze week werken de U23 van Marokko drie oefenwedstrijden af. Tegenstanders zijn Ivoorkust, Togo en Oezbekistan. Voor El Ouahdi is de keuze voor welk land hij wil spelen bijlange nog niet definitief. Het is ook aan de Belgische bondscoach om hem op te roepen.

“Of dit wil zeggen dat ik een definitieve keuze heb gemaakt tussen België en Marokko? Nee, Marokko heeft me nu eenmaal gebeld. Daar ligt voorlopig dus mijn voorkeur”, klinkt het zeer diplomatisch.