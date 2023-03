Anderlecht krijgt slecht nieuws over Bart Verbruggen vanuit Nederlandse selectie

Nederlands bondscoach Ronald Koeman is met slecht nieuws moeten komen. Vijf spelers hebben de selectie moeten verlaten door een virusinfectie.

Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman en Anderlecht-doelman Bart Verbruggen hebben de selectie moeten verlaten.

Voor Verbruggen was het nog maar de eerste selectie voor Oranje, maar zijn eerste speelminuten zal hij dus niet krijgen. Bondscoach Ronald Koeman heeft met Ryan Gravenberch (Bayern München), Kjell Scherpen (Vitesse) en Stefan de Vrij (Inter) ook drie vervangers opgeroepen.

Vrijdagavond gaat Nederland op bezoek bij Frankrijk voor zijn eerste EK-kwalificatiewedstrijd. Oranje zit ook samen met Gibraltar, Griekenland en Ierland in de groep.

