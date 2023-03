Club Brugge krijgt mokerslag van 19,2 miljoen, vier spelers miljoenen minder waard

Club Brugge is de club die volgens Transfermarkt de waarde van zijn spelers het meest ziet dalen. Ondanks een fantastisch begin in de Champions League zijn de resultaten de laatste maanden beneden peil en dat reflecteert zich op de marktwaardes.

Andreas Skov Olsen is bijvoorbeeld nog altijd 17 miljoen waard, maar dat is drie miljoen minder dan bij de laatste update. Eenzelfde verhaal bij Hans Vanaken (15 naar 12), Roman Yaremchuk (12 naar 9) en Ferran Jutgla (14 naar 11).

Noa Lang is 15 miljoen waard volgens Transfermarkt. Onyedika, Sowah, Mechele en Mata daalden ook allemaal in waarde. De enige die erop vooruitging was Bjorn Meijer van 6,5 miljoen naar 9 miljoen. In totaal is de marktwaarde van de kern met 19,2 miljoen verminderd.