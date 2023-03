Ex-Anderlecht talent Boateng over Kompany en de Premier League: "Dan zal ik niet teleurgesteld zijn"

Enock Agyei, nu Boateng, verliet Anderlecht en zette zijn handtekening bij Burnley. Vooral Vincent Kompany speelde daarin een grote rol.

Enock Agyei, die nu met de naam Boateng op zijn shirt speelt om zijn overleden moeder te eren, speelt voorlopig op huurbasis bij KV Mechelen. Bij KVM kreeg hij voorlopig vier invalbeurten in zeven wedstrijden.

Toch is hij nog ambitieus voor de resterende wedstrijden van dit seizoen. "Ik wil hier nog zo veel mogelijk minuten maken en ervaring opdoen. Hopelijk kan ik eens scoren en winnen we de ­beker", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Premier League?

Maar Boateng trekt na dit seizoen naar het Burnley van Vincent Kompany. "Hij heeft altijd geloofd in mij, hij weet wat ik kan en hij weet hoe hij me kan motiveren", zegt Boateng nog.

Zoals het er nu naar uit ziet speelt Burnley volgend seizoen wellicht in de Premier League. Wat als Kommpany beslist om hem opnieuw uit te lenen? "Dan zal ik niet teleurgesteld zijn. Gelukkig heb ik een contract getekend voor vier jaar, dat geeft me vertrouwen. Ontwikkeling is ­belangrijk. Ik wil klaar zijn zodra Kompany me wil inzetten."