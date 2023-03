JPL-club te koop voor 'symbolische euro', maar er zit nog een addertje onder het gras

KV Oostende heeft een overnemer nodig om zijn licentie te krijgen. De Amerikaanse eigenaars laten hen immers grotendeels aan hun lot over. Om te kunnen overleven is er een nieuwe kapitaalkrachtige investeerder nodig.

Binnen KV Oostende is er al langer onvrede met hoe de club geleid wordt. Intern zie ze ook hoe ze aan hun lot worden overgelaten nu blijkt dat de Amerikanen er toch niet de melkkoe van kunnen maken die ze zelf verwacht hadden.

Het businessmodel bestond er uit om goedkoop in te kopen en duur te verkopen. Dat lukte in hun eerste seizoen, maar lijkt nu falikant af te lopen. Eerst en vooral kan KVO amper nog de degradatie vermijden. Wat het product voor PMG weer heel wat minder aantrekkelijk maakt.

Daarnaast is er geld nodig om straks de licentie te halen. Maar liefst zeven miljoen, om ook nog wat werkingsbudget te hebben, zou erin gepompt moeten worden. En dat is PMG niet van plan. De Chinese investeringsmaatschappij Fosun zou wel geïnteresseerd zijn en is volgens Het Nieuwsblad onderweg om te onderhandelen in Oostende.

De Amerikanen zouden er intussen zo graag vanaf willen dat ze hun vraagprijs van 10 miljoen zouden willen laten vallen en de club verkopen voor een symbolische euro indien de overnemer alle schulden en tekorten vereffent.