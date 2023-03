AA Gent krijgt bijzonder slecht nieuws in volle play-off-strijd

Bij KAA Gent zitten ze er al een week mee in hun maag: de interesse in verdediger Michael Ngadeu. Eigenlijk willen ze die absoluut niet laten vertrekken, maar ze gaan weinig andere keuze hebben.

Het Chinese Beijing Guoan wil Ngadeu onmiddellijk binnennhalen en de Kameroense verdediger kan er nog een ferme financiële slag slaan. Maar Gent wil zijn 32-jarige sterkhouder in het midden van de strijd om de top vier natuurlijk niet laten gaan.

Volgens HLN staat er echter een clausule in zijn contract waardoor hij zijn overeenkomst kan ontbinden als er een vergoeding wordt betaald. Bij zijn entourage zeggen ze nu al dat hij zijn laatste match voor de Buffalo's al gespeeld heeft.

Ngadeu was eind dit seizoen wel einde contract en Gent kan er nog wat geld uitslaan. Maar dat is op dit ogenblik niet het belangrijkste, want de top vier zou hen heel wat meer kunnen opleveren.