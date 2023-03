Broer Kylian geeft de belangrijkste reden waarom Eden Hazard stopte als international: "Veel hypocrisie in het voetbal"

De Rode Duivels speelden gisteren hun eerste interland onder Domenico Tedesco en zonder Eden Hazard. Die gaf er na het WK de brui aan en broer Kylian - speler van RWDM - weet wat zijn belangrijkste motief was.

Het is niet dat Eden het niet meer kan opbrengen. "Ik denk dat hij bij de Rode Duivels zijn parcours afgelegd heeft", aldus de jongste Hazard in HLN. "Hij zag nieuwe jongeren aankomen en wou de fakkel doorgeven, zonder schrik dat België niets meer zou winnen."

Zoals we gisteren zagen stonden er anderen klaar. "Eden realiseerde zich dat hij niet de plek wou innemen van iemand die het meer verdient. Allez, 'verdient' is niet het juiste woord. Eden en Thorgan hebben hun plek bij de nationale ploeg altijd verdiend. Ze toonden zich altijd."

Sinds een aantal jaar kreeg Eden ook veel kritiek omwille van het niet-spelen bij Real Madrid. "Iedereen die kritiek gaf op Eden, zag na de eerste WK-match dat Eden als een van de weinigen goed op zijn benen stond en wat geprobeerd heeft. En zij die vonden dat hij geen selectie verdiende, zijn nu triest dat hij gestopt is. In het voetbal is er veel hypocrisie."