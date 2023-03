Charles De Ketelaere bijt van zich af na teleurstellend seizoen in Milaan

Charles De Ketelaere werd in Milaan ontvangen als de nieuwe Kaka. Voor zo'n 35 miljoen euro kon de Belg die belofte nog niet waarmaken bij AC Milan.

De Ketelaere nam na drie landstitels op rij met Club Brugge als 22-jarig beloftevol talent de vlucht naar voren om te tekenen bij Europese grootmacht AC Milan dat net de Italiaanse competitie gewonnen had. Big shoes to fill.

"Het is tot nu toe teleurstellend", is De Ketelaere eerlijk bij Het Laatste Nieuws. Met één assist in zijn derde wedstrijd kon De Ketelaere nog niet overtuigen. In totaal speelde hij al bijna 900 minuten in de Serie A.

Niet meegaan met opiniemakers

"Ik sta nog altijd volledig achter die keuze van AC Milan maar ik had gehoopt om al belangrijker te kunnen zijn dan nu", gaat hij verder. "Ik begin niet slecht en geef al snel een assist maar die wedstrijd was niet veel beter dan een andere wedstrijd die volgens de pers super slecht was. Ik probeer het zoveel mogelijk door een neutrale bril te bekijken", besluit De Ketelaere nuchter.