Eddy Snelders is niet overtuigd van Lukaku: "Ik hoop het voor hem"

Romelu Lukaku scoorde tegen Zweden drie keer, maar Eddy Snelders is duidelijk nog niet overtuigd van Big Rom.

Met drie goals besliste Romelu Lukaku het eerste kwalificatieduel voor het EK tegen Zweden. Hij was nauwelijks aan de bal, maar wist wel drie keer te scoren.

“Dat is belangrijk voor een spits”, zegt Eddy Snelders bij Sporza. “Al moet ik zeggen dat Lukaku nog niet in topvorm is. Bij zijn balbehandelingen voor zijn doelpunten had hij regelmatig balverlies. Dat was weer een beetje de Romelu van een aantal jaren geleden.”

Voor een spits is het scoren echter het enige dat telt. “Bij die eerste goal was het heel goed gedaan, ook al kwam er een uitstekende center van Lukebakio. Zo breekt Lukaku natuurlijk ook de match open. En het is belangrijk dat je spelers hebt die dat kunnen.”

Snelders hoopt dat het snel in orde komt voor Big Rom. “Ik hoop voor hem dat zijn vorm vooruit zal gaan en dat hij in het spel ook weer de Lukaku wordt die we vroeger hebben gekend.”