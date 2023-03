Standard-revelatie William Balikwisha maakt zijn interlanddebuut

William Balikwisha heeft zijn interlanddebuut voor de Democratische Republiek Congo gemaakt. Hij mocht tegen Mauritanië een half uur voor tijd invallen.

Dit seizoen is William Balikwisha de revevalitie bij Standard. De aanvallende middenvelder werkte zich in de basis en maakte dit seizoen in de competitie al 5 doelpunten. Ook was hij goed voor 4 assists.

Balikwisha heeft een dubbele nationaliteit en koos de Democratische Republiek Congo boven België. In een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Mauritanië mocht Balikwisha voor de 1e keer voor zijn land in actie komen.

Na een uur spelen mocht Balikwisha Gaël Kakuta (Amiens) komen vervangen. Balikwisha was op het veld getuige van de 3-1 van Arthur Masuaku. Congo won en zo pakte het voor het eerst tijdens de kwalificatiecampagne punten.