Uitgelekte details: Deense doelpuntenmachine maakt het extra pijnlijk voor Yaremchuk en Club Brugge

Roman Yaremchuk kwam met veel druk en voor veel geld naar Jan Breydel. En het had ook zomaar helemaal anders kunnen lopen.

Roman Yaremchuk kwam voor minstens zestien miljoen euro van Benfica over naar Club Brugge, maar zijn seizoen is tot dusver een grote flop.

Met twee doelpunten en drie assists blijft hij onder de verwachtingen, de laatste maanden bleef hij veelvuldig op de bank en viel hij vooral op met gemiste kansen.

© photonews

En dan te zeggen dat het ook helemaal anders had kunnen lopen, want Club Brugge toonde afgelopen zomer ook nadrukkelijke interesse in de jonge Deense aanvaller Rasmus Højlund.

17 miljoen euro

Het Nieuwsblad maakt nu duidelijk dat blauw-zwart voor hem een vergelijkbaar bedrag wilde op tafel leggen als voor Yaremchuk.

Hadden ze toen nog iets dieper op het gaspedaal gedrukt, dan was hij nu de nieuwe spits op Jan Breydel - nu verkoos Højlund uiteindelijk Atalanta Bergamo.

Daar zit hij in competitie al aan zeven doelpunten en twee assists in 1279 speelminuten. Bovendien maakt hij ondertussen ook al indruk bij zijn nationale ploeg.

Donderdag was hij nog goed voor een hattrick voor Denemarken tegen Finland (3-1). Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt al meer dan verdubbeld richting 35 miljoen euro - die van Yaremchuk maakte een heel andere evolutie.