Aimé Anthuenis gelooft het niet van Roberto Martinez: "In de kleedkamer was hij zo niet"

Roberto Martinez was jarenlang bondscoach van de Rode Duivels. Zijn tijdperk zit erop en nu is Domenico Tedesco aan zet.

Roberto Martinez had zijn spelpatronen en die vroegen telkens dezelfde spelers. Zo bleef Eden Hazard als aanvoerder in de ploeg staan, ook al deed hij totaal geen matchritme op bij zijn club Real Madrid.

Dat ging ten koste van Leandro Trossard die op het WK eigenlijk altijd in het basiselftal had moeten staan. “Daar ga ik mee akkoord. Maar Martinez was al vijf jaar bondscoach. Je laat je toppers niet zo snel in de steek. Misschien had hij niet genoeg karakter om Hazard naast de ploeg te zetten”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Al denkt Anthuenis ook dat een groot deel van het gedrag van Roberto Martinez gewoon gespeeld was. “Zijn eeuwig optimisme kadert daar ook in. Bij ons zeggen ze: 'hij bakt een stront en hij zegt dat het een biefstuk is'. Maar ik denk eigenlijk dat Martinez jarenlang een rolletje heeft opgevoerd in de media. Ik geloof nooit dat hij in de kleedkamer ook altijd zo positief was.”