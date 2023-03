'Club Brugge gaat voor een jong talent de strijd met Manchester City aan'

Club Brugge heeft zijn oog op Yasin Özcan laten vallen. Dat gerucht doet in de Turkse media de ronde.

Yasin Özcan is nog maar 16 jaar, maar speelde bij Kasimpasa wel al 12 wedstrijden in de Turkse Süper Lig. Daarin scoorde de centrale verdediger een doelpunt en gaf hij ook een assist. Ook is hij international bij de Turkse U17.

In Turkse media klinkt het dat Özcan interesse van buitenaf geniet. Zo zou Club Brugge op zoek zijn naar nieuw talent en zou het zijn oog op het Turkse talent laten vallen hebben.

Club Brugge zou niet de enige gegadigde zijn. Ook Manchester City, Liverpool en Ajax zouden concrete interesse hebben.

Momenteel kunnen de clubs een slag slaan, want de marktwaarde van Özcan zou volgens Transfermarkt slechts 650.000 euro zijn.