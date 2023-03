De weg naar Duitsland 2024: Nederland kan niét overtuigen tegen voetbaldwergen, Oostenrijk en Zweden winnen in Belgische poule

Volgende zomer staat het EK 2024 in Duitsland alweer op het programma. De Rode Duivels namen alvast een goede start in de kwalificatiecampagne door in Zweden te gaan winnen. Welke wedstrijden werden vanavond gespeeld?

Zweden 5 - 0 Azerbeidzjan Al maakte Zweden het verlies tegen de Rode Duivels vanavond wel al goed door Azerbeidzjan kansloos naar huis te sturen. Emil Forsberg, Jasper Karlsson, Anthony Elanga en Viktor Gyokeres zorgden voor de doelpunten. Bahlul Mustafazada klopte tussendoor zijn eigen doelman. Oostenrijk 2 - 1 Estland Oostenrijk geraakte vanavond in extremis voorbij Estland. Het leek lange tijd op een 1-1-gelijkspel - en dat was héél goed nieuws geweest voor de Rode Duivels - te eindigen, maar in de slotseconden van de wedstrijden hielden de Oostenrijkers de punten - dat zijn er zes uit twee matchen - thuis. © photonews Nederland 3 - 0 Gibraltar Cijfers zeggen in dit geval héél weinig. Nederlander was vooral in de eerste helft helemaal nergens tegen de elf voetbaldwergen uit Gibraltar. De doelpunten van Memphis Depay en twee stuks van Nathan Ake zorgden dan toch voor de drie punten. Ierland 0 - 1 Frankrijk Frankrijk start de EK-kwalificatiecampagne met een zes op zes. Een doelpunt van Benjamin Pavard in de tweede helft was genoeg voor les Bleus om de volle buit mee te nemen naar Parijs. Nederland en Griekenland volgen op drie punten van de Fransen. 27/03/2023 20:45 Nederland - Gibraltar 3-0 27/03/2023 20:45 Ierland - Frankrijk 0-1 27/03/2023 20:45 Polen - Albanië 1-0 27/03/2023 20:45 Moldavië - Tsjechië 0-0 27/03/2023 20:45 Zweden - Azerbeidzjan 5-0 27/03/2023 20:45 Oostenrijk - Estland 2-1 27/03/2023 20:45 Hongarije - Bulgarije 3-0 27/03/2023 20:45 Montenegro - Servië 0-2