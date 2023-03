Frappant beeld van Domenico Tedesco: "Door die eigenzinnige houding niet hogerop geraakt"

Domenico Tedesco is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Zijn eerste vuurdoop heeft hij alvast overleefd.

Domenico Tedesco won met de Rode Duivels de eerste EK-kwalificatiewedstrijd van Zweden. Dinsdag volgt een veel grotere test tegen Duitsland. De Italiaanse Duitser wordt vooral gezien als iemand die heel duidelijk weet wat hij wil en daar ook vol voor gaat.

Timo, een van zijn jeugdvrienden, schetst hoe hij hem vroeger beleefde als een steeds mondigere kapitein van de ploeg. “Hij was nogal, euh, luid. Agressief ook - verbaal dan. Tegen de tegenstander, tegen de scheidsrechter, maar ook tegen ons, als we hem niet of verkeerd aanspeelden. Dan kwam zijn Italiaans temperament naar boven. Naast het veld is hij een supervriendelijke kerel, maar op het veld is hij een echte winnaar”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De man haalt ook een anekdote aan van toen Tedesco tijdens de rust vervangen werd. Hij reed meteen naar huis. “Doordat de parking vlak naast het terrein lag, zagen we hem ook effectief in zijn auto stappen en het afbollen. Goed gelachen toen, toch achteraf. Maar die eigenzinnige houding was wel een van de redenen waarom hij niet hogerop is geraakt.”