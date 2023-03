Roberto Martinez heeft wat te zeggen over Portugal en Ronaldo na eerste twee matchen

Roberto Martinez heeft zijn start als bondscoach van Portugal niet gemist. Er werd twee keer gewonnen, met tien goals.

Roberto Martinez is sinds dit jaar de nieuwe bondscoach van Portugal. Hij opende de EK-kwalificatiecampagne met twee overwinningen. Er werd met 4-0 gewonnen van Liechtenstein en Luxemburg ging voor de bijl met 0-6.

De ex-bondscoach van de Rode Duivels koos er in tegenstelling tot zijn voorganger Fernando Santos voor om de 38-jarige Cristiano Ronaldo twee keer een basisplaats te geven. “Hij is uniek, wereldwijd zelfs, met 198 caps. Zijn ervaring is erg belangrijk in de kleedkamer”, zei Martinez na afloop.

Ronaldo droomt van op het EK te geraken. Het zou de zesde keer zijn dat hij meespeelt op een EK. Geen enkele speler deed hem dat ooit voor.

Martinez was alvast tevreden over zijn team. “Ik ben meer tevreden met de clean sheet dan met de 6 gemaakte goals en het mooie aanvallende spel. Dit duel, op verplaatsing bij Luxemburg, was niet makkelijk. We hebben in onze 2 duels deze week hard gewerkt en zijn constant gebleven.”