🎥 KRC Genk-speler Joseph Paintsil heeft voet in gelijkspel met de nationale ploeg

Enkele dagen eerder had Ghana thuis met 1-0 van Angola gewonnen. Maandag speelden beide landen voor de kwalificaties voor de Afrika Cup opnieuw tegen elkaar. Deze keer ging de match in Angola door.

Angola kwam kort na de rust via Lucas João 1-0 voor. Daarna begon Ghana te wisselen. Onder meer Joseph Paintsil (KRC Genk) en Majeed Ashimeru (Anderlecht) kwamen erop.

Via een combinatie op rechts haalde Paintsil de achterlijn. Hij trapte de voorzet en Osman Bukari kwam ingelopen om de gelijkmaker binnen te trappen.

Beautifully worked equalizer from Ghana.



Designed by Joseph Paintsil and executed by Osman Bukari.🔥🔥🇦🇴🇬🇭pic.twitter.com/ReskV4z4nu