Buchanan klaar voor vertrek bij Club Brugge: "Graag die volgende stap zetten"

Tajon Buchanan beleefde niet zijn beste weken bij Club Brugge. Toch blijft de interesse voor de Canadees bijzonder groot.

De interesse uit Italië blijft ontzettend groot voor Tajon Buchanan van Club Brugge. Hij wordt in de Italiaanse media nog steeds genoemd als de grote favoriet om als vervanger van Denzel Dumfries bij Inter Milaan volgende zomer.

In een interview in zijn thuisland laat de Canadees weten dat hij helemaal klaar is voor een vertrek bij Club Brugge. “Als kind droomde ik er altijd al van om in een absolute topcompetitie te spelen”, klinkt het bij TSN.

En dat moment zou nu wel eens deze zomer al kunnen komen. “Het is leuk om alle transfergeruchten te horen. Iedereen weet dat de Belgische competitie een tussenstap in mijn carrière is, ik zou graag die volgende stap zetten.”

Volgens Transfermarkt is Buchanan op dit moment 12 miljoen euro waard. Hij heeft nog een contract in het Jan Breydelstadion tot 30 juni 2025. Blauwzwart betaalde om en bij de 6 miljoen euro voor de Canadees.