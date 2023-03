'Ontslag van Nagelsmann levert Club Brugge nieuwe trainer op'

Club Brugge nam enkele weken geleden afscheid van Scott Parker. Rik De Mil doet het seizoen uit als interimtrainer.

Club Brugge ontsloeg eind vorig jaar Carl Hoefkens. Onder Scott Parker werd het niet veel soeps, waardoor die na twee maanden al plaats moest maken. Rik De Mil neemt voorlopig de leiding en zal het seizoen uitdoen.

Club Brugge kocht zich zo wat tijd om voor volgend seizoen een nieuwe trainer te vinden. Al laten ze er in het Jan Breydelstadion geen gras over groeien. Volgens Sacha Tavolieri is blauwzwart al in gesprek met de opvolger.

Die zou uit Duitsland komen en het gevolg zijn van het ontslag van Julian Nagelsmann bij Bayern München. Hij wordt opgevolgd door Thomas Tuchel, waardoor ook zijn assistent Dino Toppmoller plaats moet maken.

Club Brugge zou volgens Tavolieri al gesprekken hebben geopend met de 42-jarige Duitser om volgend seizoen het roer over te nemen van Rik De Mil.