Ook de cijfers bewijzen het: Rode Duivels slaan onder Tedesco meteen een héél andere weg in

De Rode Duivels zijn een nieuwe weg ingeslagen onder Domenico Tedesco. En daar hoort ook verjonging bij.

De Rode Duivels zijn onder Domenico Tedesco een nieuwe weg ingeslagen. Dat was te zien aan de manier van spelen en het systeem, maar ook aan de gebruikte spelers.

Het heeft ook gezorgd voor een ferme verjonging - natuurlijk ook ingegeven door de zelf gestopte Eden Hazard en Toby Alderweireld, maar ook van pakweg Dries Mertens of Axel Witsel was geen sprake in de selectie.

© photonews

In 2022 (onder Roberto Martinez) waren de Rode Duivels gemiddeld genomen de oudste ploeg van Europa, met gemiddeld een leeftijd van 29.40 jaar. Dat becijferde het CIES.

Verjonging

Enkel Koeweit, Suriname en Bahrein waren allen nog lichtjes ouder, toplanden als Brazilië en Argentinië waren gemiddeld een jaar jonger, net als Kroatië. Frankrijk (26.93 jaar) was zelfs 2,5 jaar jonger.

Tegen Kroatië - de laatste match onder Martinez - was de basiself zelfs 30.54 jaar oud, zo mogelijk nog ouder dan in de andere wedstrijden.

👴A change of styleAverage age against Croatia under Martinez: 30.54 yrsAverage age at the start of #SWEBEL : 27.36 yrsAverage age at the end: 24.18 yrsMartinez: 1 U23-player for 20 minutes.Tedesco: 5 U23-players, total of 228 minutes.— Belgian Football Stats (@BelFootStats) March 24, 2023

Dan is de match tegen Zweden ook op dat gebied een verademing met een gemiddelde leeftijd van 'amper' 27.36 jaar - daarmee zitten we in de middenmoot.

Bovendien kregen liefst vijf spelers die jonger zijn dan 23 jaar speelminuten, samen goed voor 228 speelminuten. Daarmee lijkt de verjonging definitief ingezet.