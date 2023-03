Heeft Youri Tielemans een probleem na eerste matchen Tedesco? "Zal tenen moeten uitkuisen"

Domenico Tedesco heeft ons een paar nieuwe Duivels laten ontdekken. En die vielen allemaal heel goed mee. Gisteren toonde Orel Mangala dat hij zijn plaats heeft bij de nationale ploeg.

Mangala zorgde voor de pre-assist op Lukaku door de bal slim te veroveren en in één tijd vooruit door te spelen tot bij De Bruyne. Maar zijn prestatie op zich was heel goed.

Samen met Onana zorgde hij voor stabiliteit en zo kon De Bruyne hoger zijn ding doen. De vraag is dan ook of Youri Tielemans - er niet bij door blessure - straks zo makkelijk zijn plaatsje zal veroveren.

Ook Peter Vandenbempt is daar niet zeker van. ""Het is niet zo dat de trein definitief gepasseerd is, maar hij zal toch zijn tenen moeten uitkuisen als je Mangala gisteren bezig zag. De beste Tielemans kan dat ook, maar die hebben we simpelweg nog niet vaak gezien hebben bij de Duivels", analyseert hij bij Sporza.