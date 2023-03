Al op zoek naar versterking voor volgend seizoen: 'Antwerp laat zijn oog op een gegeerde vleugelaanvaller vallen'

Antwerp heeft zijn oog op Jacob Ondrejka laten vallen. De onderhandelingen zouden al aan de gang zijn.

Jacob Ondrejka ligt nog onder contract bij IF Elfsborg. Zijn contract loopt nog tot het einde van 2023. Volgens Het Nieuwsblad zou Antwerp interesse hebben in Ondrejka. Hij zou ook al een bezoekje aan de Bosuil gebracht hebben en beide clubs zouden al onderhandelen.

Als Antwerp hem komende zomer zou weghalen, zouden ze een transfersom moeten betalen. De marktwaarde is momenteel volgens Transfermarkt 1,2 miljoen euro.

Ondrejka is een Zweedse vleugelaanvaller van 20 jaar en debuteerde in 2020 voor Elfsborg. Sindsdien speelde hij 30 wedstrijden en maakte hij 4 goals en gaf hij 3 assists. De Zweed is gegeerd op de transfermarkt. Zo toonden AZ en Besiktas eerder ook al hun interesse.