Ex-Real Madrid-speler haalt zwaar uit naar Union: "Maakte zo'n amateuristische toestanden nooit mee, bond op hoogte"

Union doet het sportief fantastisch, maar niet alles is rozengeur en maneschijn. Een zware uithaal van een ex-speler maakt dat duidelijk.

José Rodriguez stroomde ooit via de jeugd door naar de eerste ploeg van Real Madrid. Heel wat jaren later verzeilde de Spanjaard bij Union. Rodriguez krijgt niet bepaald tevreden terug op zijn transfer naar Union. "Dit was de slechtste beslissing uit mijn carrière", zegt hij in La Dernière Heure.

"Dat waren amateuristische toestanden, waarvan ik de Belgische bond op de hoogte heb gesteld. Het leek wel pas de 20ste divisie. Er was geen fysio. We moesten om 10u aanwezig zijn om te trainen, maar we begonnen pas om 11u", lijst hij een reeks mankementen op.

Infrastructuur verschrikkelijk

Dat was niet het enige dat bij hem op weinig bijval kon rekenen. "De infrastructuur was verschrikkelijk. Er was niet altijd warm water, er waren geen handdoeken en we wisten niet welke spelers er aanwezig gingen zijn omdat er jongeren waren die op school zaten en te laat kwamen. Zo'n omstandigheden maakte ik nooit mee in mijn carrière."