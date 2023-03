KV Mechelen krijgt extra steun voor de wedstrijd tegen Charleroi: 4 extra clubs melden zich bij het BAS

KV Mechelen gaat bij het bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) extra steun krijgen. Anderlecht, Westerlo, OHL en Cercle Brugge gaan vrijwillig mee.

Op 7 april buigt het Belgisch Arbitragehof voor de Sport zich over de zaak rond de wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen. Velen verwachtten door het wangedrag van de supporters een forfaitnederlaag voor Charleroi, maar de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) besliste om de wedstrijd te laten herspelen. Er was een procedurefout opgetreden.

KV Mechelen en het bondsparket gingen in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en krijgen nu ook extra steun. Anderlecht, Westerlo, OHL en Cercle Brugge zullen tijdens de zitting ook aanwezig zijn. Net als de Pro League. Dat meldden Het Laatste Nieuws, Le Soir en SudInfo.

In principe konden zij niet in beroep gaan, omdat ze geen rechtstreekse partij waren. Maar ze mogen wel vrijwillig mee rond de tafel zitten en dat als een soort van waakhond. Zo zien ze of alles correct verloopt en of de procedure correct verloopt.

Binnen het BAS-procedure is dat een mogelijkheid als je een legitiem belang hebt. Dat is in dit geval zo, want Charleroi is nog in de running voor Play-off 2. Ook Anderlecht, Westerlo, OHL en Cercle Brugge zijn nog in de running.