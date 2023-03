Degradatiecoach bij uitstek? "Hij veranderde zelfs de tafels voor het ontbijt"

Je weet wat je binnenhaalt als Bernd Storck bij je club aankomt. Een coach die de degradatie kan vermijden, maar die ook veeleisend is. Zowel voor zijn spelers als voor zijn bestuur. Matthias Leterme, CEO van KV Kortrijk, kan erover meespreken.

Storck heeft de redding met Kortrijk quasi binnen. Eén zege is wel nog nodig. Maar intussen veranderde hij veel. Er is een grote discipline in de kleedkamer, maar ook qua infrastructuur.

"Hij veranderde van dug-out, we moesten nieuwe doelen kopen en nieuw fitnessmateiriaal, hij verhuisde met zijn staf naar het secretariaat en hij veranderde de tafels voor het ontbijt en het middagmaal", zegt Leterme in KVW.

Er wordt nu anders naar wedstrijden toegeleefd, iedereen moet vroeger op de club zijn en de manier van trainen en spelen is anders. Zo krijgt iedereen het gevoel: dit is een nieuw begin, alles is weer mogelijk.”

Dat ging wel gepaard met discussies. "Ik ben op een zondagochtend eens naar het Ibis-hotel gereden omdat hij mij belde: Matthias, we zitten niet op dezelfde golflengte."