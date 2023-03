Felice Mazzù analyseert periode bij Anderlecht nogmaals en maakt duidelijk wat hij denkt van kritiek van buitenwereld

Het is voor Felice Mazzù bij Anderlecht niet uitgedraaid zoals hij had gehoopt. Wat resultaten betreft dan toch, want voorts kijkt hij er niet met een wrang gevoel op terug.

In een gesprek met de RTBF is Mazzù er op gewezen dat hij nu weer lekker in zijn vel zit, sinds zijn terugkeer op het oude nest bij Charleroi. "Maar ik voelde me ook heel goed tijdens mijn zes maanden bij Anderlecht! Ik ben nooit ongelukkig geweest bij Anderlecht... Als het tegendeel een feit was, zou ik het u dat heel eerlijk vertellen!"

Geen spijt

"Ik had een heel goede band met de spelersgroep, dat is allemaal zeer goed verlopen. Als ik mijn passage bij Anderlecht analyseer, heb ik nergens spijt van. Ik heb de dingen gedaan hoe ik ze moet doen, gelet op mijn persoonlijkheid. Ik heb mijn menselijke aanpak behouden", is Mazzù zichzelf gebleven.

Al is er misschien nog wat meer nodig om te slagen op het absolute topniveau. "Was dat voldoende om de resultaten te behalen die iedereen verwachtte? Misschien wel, misschien niet. Op een gegeven moment hebben bepaalde personen besloten dat het niet langer werkte."

Topclubs

Na zijn avontuur bij Genk was het zijn tweede mislukte passage bij een topclub. "Als mensen denken dat ik niet gemaakt ben voor de zogeheten grote clubs, laat ik hen dat denken. Mijn ervaring heeft me geleerd dat wat mensen denken niet belangrijk is. Het belangrijkste zijn mijn naasten en de mensen die willen dat ik het goed doe."