Frank Boeckx komt met grote verrassing bij Anderlecht

Frank Boeckx was jarenlang doelman bij Anderlecht, werd er ook even assistent en was nu actief als doelmannentrainer.

Aan die overeenkomst komt echter een einde. De match tegen KAS Eupen zal de laatste zijn voor Frank Boeckx. Boeckx stopt om privéredenen. Dat heeft RSC Anderlecht inmiddels ook officieel laten weten in een tweet op de sociale media. Frank Boeckx stopt om privéredenen als keeperstrainer van paars-wit. Le club tient à remercier explicitement Frank pour son engagement. 🟣⚪ https://t.co/6xmXW7Ahcn pic.twitter.com/JeuoMHAXkF Anderlecht (@rscanderlecht) March 31, 2023 De 36-jarige doelman geeft zelf een woordje uitleg op de webstek van paars-wit: "Dit was een zeer moeilijke beslissing, want ik heb me altijd met veel enthousiasme ingezet en ik heb het volste vertrouwen in de richting die de club uitgaat." Gezin "Ik heb twee teams die me na aan het hart liggen: Anderlecht en mijn gezin. Mijn gezin heeft me nu iets meer nodig." "Ik wil de club bedanken voor de kansen die ze me hebben gegeven en ik zal altijd blijven supporteren voor RSC Anderlecht.”





