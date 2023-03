KVK-coach Storck komt met stevige waarschuwing voor zijn spelers: "Dat is de werkelijkheid"

KV Kortrijk trekt zaterdag naar Cercle Brugge en kan met een zege de redding zo goed als zeker binnenhalen. Maar Storck wil niet te vroeg victorie kraaien.

KV Kortrijk trok de interlandbreak in met een thuiszege tegen Club Brugge. KVK heeft daardoor nu een voorsprong van 6 punten in het klassement op de eerste degradatieplaats.

Als Kortrijk zaterdag wint tegen Cercle Brugge kan het bijna zeker zijn van het behoud, met nog drie wedstrijden te gaan daarna. Toch waarschuwt trainer Bernd Storck zijn spelers.

"We zijn pas gered als we mathematisch zeker zijn. Dat is geen simpel antwoord, het is de werkelijkheid in de eindstrijd van elk seizoen. Ik ga ervan uit dat we nog minimum drie punten nodig hebben", zei Storck op zijn persconferentie.

Mentale strijd tegen Cercle Brugge

Storck wat hij mag verwachten van Cercle. "Ze spelen niet vanuit de verdediging, ze bouwen niet op, nee, ze verzetten het wedstrijdbeeld continu met lange ballen. Tegen Cercle is het altijd vechten. Om de eerste bal en om de tweede bal."

"Daarom heb ik mijn spelers gewaarschuwd: het wordt een mentale zaak. Ze moeten klaar zijn om te reageren op de tactische aanpak van Cercle, op duels één-tegen-één. Ik heb de groep daarop voorbereid, ik heb ze vele beelden getoond."

"Ze weten perfect wat hen te wachten staat. Tegen teams als Club Brugge en Standard kun je de strijd aangaan met goed voetbal, niet tegen Cercle, daartegen moet je elke minuut volle inzet tonen."