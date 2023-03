Technisch directeur Union SG reageert op kritiek rond samenwerking met Brighton: "Kort door de bocht"

Vorig seizoen haalde Bart Verhaeghe uit naar Union SG in volle titelstrijd. Dat ze niet concurreerden met de Brusselse club, maar wel met Brighton. Technisch directeur Chris O'Loughlin heeft daar wel iets over te vertellen.

O'Loughlin beklemtoont dat Union zijn eigen koers vaart. De relatie met zusterclub Brighton is volgens hem niet de reden dat ze bovenaan staan, ondanks dat ze spelers als Adingra kunnen aantrekken.

“Dat is kort door de bocht", zegt hij in HBvL "Brighton leent en leende ook spelers uit aan andere Belgische clubs. Alzate speelt nu bij Standard, Kjell Scherpen werd verhuurd aan Oostende. Brighton en Union zijn twee aparte clubs met elk hun verhaal."

Zo was er ook het verhaal Moses Caicedo, die nu door iedereen gegeerd wordt in de Premier League, maar werd uitgeleend aan Beerschot. "Het is niet omdat wij Vertessen huren van PSV dat wij daar ook andere samenwerkingen hebben."