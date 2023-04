Geen aprilgrap: 'Anderlecht kiest niet voor Proto, maar wel voor deze opvallende opvolger van Boeckx'

Franck Boeckx kondigde zijn afscheid aan als keeperstrainer van Anderlecht. Silvio Proto werd genoemd als zijn opvolger, maar Anderlecht zou nu toch voor een andere naam kiezen.

Frank Boeckx zou na de wedstrijd tegen Eupen voor het laatst keeperstrainer zijn van Anderlecht. Vrijdag kondigde de club aan dat Boeckx om privéredenen stop. Anderlecht moest dus snel op zoek naar een opvolger.

De naam van ex-Anderlecht-doelman Silvio Proto werd al snel genoemd, maar hij wordt het waarschijnlijk niet. Volgens La Dernière Heure kiest Anderlecht voor iemand die al bij de club zit, namelijk Hendrik Van Crombrugge.

Geen aprilgrap

En dat is toch een opmerkelijke keuze. Van Crombrugge was tot januari nog de nummer één bij Anderlecht, toen Riemer plots koos voor Bart Verbruggen in doel. En nu zou diezelfde Van Crombrugge dus keeperstrainer worden.

Wel maar tot het einde van het seizoen. Voor volgend seizoen zou Anderlecht op zoek naar een volgwaardige vervangers van Boeckx. En benadrukt LDH nog, het gaat niet om een aprilgrap.