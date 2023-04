Het geloof van Siebe Schrijvers is groot en maak er maar een lang seizoen van

Na lang blessureleed kon in december Siebe Schrijvers eindelijk terug voetballen. Een zware achillespeesblessure hield hem 8 maanden aan de kant.

Er zijn niet veel spelers die uitkijken om de Europe Play-Offs te spelen wetend dat ze niet veel kans maken om die winnend af te sluiten. Bij Siebe Schrijvers is dat wel het geval. Na lang blessureleed is hij er helemaal klaar voor. Al moet OH Leuven zich nog wel eerst kwalificeren natuurlijk. “Het is inderdaad een kleine kans, maar zolang het nog kan, gaan wij erin geloven. Zelfs als we op de laatste speeldag nog drie punten en een doelpuntensaldo van vier goals moeten ophalen, zullen we erin blijven geloven. Dat moet. Maar als we het realistisch bekijken, weten we ook dat het moeilijk zal worden.”

Maar liefst 8 maanden stond hij aan de kant. Een zware periode voor de middenvelder. Nu is hij er helemaal klaar voor: “Deze week ben ik daarover beginnen na te denken. Het is een rotseizoen geweest voor mij en nu begin ik te beseffen dat het weleens snel op zijn einde kan lopen. Voor mijn gevoel begint het seizoen nog maar net, dus het zou moeilijk zijn om nu al te moeten stoppen.”