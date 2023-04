Jan Vertonghen geeft inkijk in zijn grote hart: "Als je zo'n ziekenhuis buitenkomt... Pff... Dat heeft een impact"

Jan Vertonghen zet zich al jaren in om zieke kinderen in betere omstandigheden te helpen genezen. Met zijn Jan Vertonghen Foundation zamelt hij geld in om speeltuinen te bouwen of om muren in ziekenhuizen met muurtekeningen te verfraaien. "Een warme oproep: bedrijven mogen zich altijd engageren."

Samen met Vavato (een Lokers bedrijf dat gespecialiseerd is in veilingen) werden er shirts van de Rode Duivels geveild. "Het waren shirts van alle Duivels, gesigneerd en speciaal gemaakt voor het WK, dat maakte het wat exclusiever", vertelde Vertonghen ons. "Het leverde in totaal 18.150 euro op."

Het shirt van Romelu Lukaku lag het best in de markt en ging voor een 2.300 euro over de toonbank. Vertonghen werd er op attent gemaakt dat hij met zijn shirt het derde hoogste bedrag binnenhaalde. "Da's het bod dat ikzelf heb gedaan", zei hij met een knipoog.

Maar daar blijft het dus niet bij. Er worden ook VIP-arrangementen voor de CL of optredens voor Clouseau geveild. Als het maar geld opbrengt om de zieke kinderen te helpen. "Ik heb alle Duivels gevraagd om hun shirt van op het WK te tekenen."

"Bij anderen ben ik niet gaan bedelen, want daar had ik precies weinig goesting voor. Ik heb ook wel al eens een shirt van Harry Kane gevraagd of het speciale shirt van Dries Mertens ter ere van Maradona. Dat laatste bracht trouwens 10.000 euro op."

Het shirt van Mertens ter ere van Maradona bracht 10.000 euro op

Voor Vertonghen is het een missie geworden. Iets waar hij absoluut nog wou mee beginnen als hij nog voetbalde. "Qua visibiliteit is dat toch een plus. Misschien hadden jullie hier niet meer gezeten als ik al gestopt was. En ik kom makkelijker aan die items. Alles om zieke kinderen de nodige afleiding te geven, wat het helingsproces ook bevordert."

Het begon allemaal bij Ajax, waar hij elk jaar naar een Amsterdams ziekenhuis ging. "Dat was geweldig. Er was een F1-hoek, een voetbalveldje, een dj-set. Dat willen we de kinderen in België ook geven. Daar is het beginnen borrelen. Ziekenhuizen hebben dat geld niet altijd beschikbaar."

"Ik probeer er heel veel tijd in te steken, zeker nu ik in België woon. En hoe meer tijd ik erin steek, hoe meer je het ziet groeien. Ik ben daar toch een paar dagen per week mee bezig."

Het kan je ook niet onberoerd laten. "Onlangs ging ik naar een ziekenhuis in Edegem. Ik ben daar in heel wat kamers een bezoekje gebracht. Als je daar buitenkomt... Pfff... Dat heeft een heel grote impact."

"En heel vaak krijg ik achteraf berichtjes of mails van ouders over hoe positief het onthaald wordt bij de kinderen. Als je langsgaat, weet je waarvoor je het doet. Voor mij is dit trouwens maar het begin. Ik ga hiermee nog lang na mijn carrière bezig zijn."