Rik De Mil legt uit hoe hij heeft gewerkt met Yaremchuk & co om uit vertrouwenscrisis te raken

Nu of nooit voor Club Brugge stilaan. Nog vier speeldagen en dan valt de beslissing over al dan niet play-off 1 halen. Raken de spitsen uit hun dipje?

"Ik werk dag en nacht om te vermijden dat we play-off 1 niet halen, maar het gaat niet over mij. Ik wil het gewoon zo goed mogelijk doen en er alles aan doen met de club."

Het verschil tussen Club Brugge en pakweg KAA Gent zit op dit moment in de slagkracht voorin, want de spitsen van blauw-zwart zitten met een vertrouwenscrisis.

"Ik zei na de wedstrijd tegen Kortrijk al dat ik niet wilde meegaan in een volledige negativeit die soms wordt gecreëerd", aldus De Mil.

"Ik heb een correcte en harde analyse gemaakt van de efficiëntie en de kansen die we hebben gehad en we hebben aangegeven hoe we daar mee om gaan gaan."

Afwerkoefeningen

"Het lijkt soms wat eenvoudig om over afwerkoefeningen te spreken, maar soms is het zo eenvoudig om de focus op die manier te krijgen en het vertrouwen te krijgen."

"We leggen wat meer de nadruk op schieten naar doel op training, maar ook op looplijnen in aanvallend opzicht. Het gaat over scherpte om elke keer opnieuw te willen scoren."