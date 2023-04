Rik De Mil rekent eens te meer op de jeugd - drie belangrijke spelers ontbreken in selectie Club Brugge

Rik De Mil heeft zijn selectie voor het duel tegen KV Mechelen bekendgemaakt. En dat leverde een paar verrassingen op.

Voor Andreas Skov Olsen komt de wedstrijd tegen KV Mechelen zoals verwacht nog iets te vroeg, zo is meteen duidelijk.

Hij is echter niet de enige afwezige. Ook van Sylla en Boyata is er geen spoor in de selectie voor het duel in Mechelen.

21-koppige selectie

Rik De Mil trekt eens te meer de kaart van de jeugd. Onder meer Spileers was er al een paar wedstrijden bij, maar er komen steeds meer jonkies bij.

Nusa, Sabbe, Sandra en Vermant zijn maar enkele van de namen die voorkomen in de 21-koppige selectie van blauw-zwart.

De komende weken zal het aan de troepen van De Mil zijn om play-off 1 proberen af te dwingen. Gent zette met een ruime zege in Seraing alvast extra druk op de ketel.