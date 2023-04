Zaakwaarnemer komt met medische update over zwaar gecrashte OHL-speler Kiyine

De zaakwaarnemer van de zwaar gecrashte Sofian Kiyine heeft een update gegeven over zijn medische toestand. Bij zijn spectaculaire ongeval zou Kiyine enkele ruggenwervels gebroken hebben.

Donderdagavond knalde OHL-speler Sofian Kiyine met zijn wagen aan veel te hoge snelheid op een rondpunt en vloog door een sporthal naar binnen. Het onderzoek loopt, maar zaakwaarnemer Luciano Malagnini heeft wel een update gegeven over de medische toestand van Kiyine.

Volgens de zaakwaarnemer was Kiyine onderweg van een training van Leuven naar Luik, waar hij woont. "Hij lette niet op, zag de rotonde niet en ging door de ruit van een sportcomplex. Godzijdank is hij in orde. Hij heeft een paar verschoven wervels, maar niets dat hem ervan weerhoudt om opnieuw te voetballen", zegt Malagnini bij HLN.

Bloedbad vermeden

Kiyine is volgens zijn zaakwaarnemer nooit het bewustzijn verloren. "Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze hem verdoofden omdat hij zeer energiek was. Daarna onderging hij CT-scans. Hij blijft nu een paar dagen in het ziekenhuis voor verdere controle."

Maar Malagnini beseft ook dat het veel slechter kon aflopen. "Gelukkig stonden de kinderen niet meer op de plek van de crash. Het kon een bloedbad zijn."