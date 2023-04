Ajax kan opnieuw niet winnen, landgenoot houdt de Amsterdammers op brilscore

Op de 27ste speeldag ging Ajax op bezoek bij Go Ahead Eagles. De Amsterdammers konden zich geen nieuw puntenverlies veroorloven in de strijd om de titel.

Na de nederlaag van voor de interlandbreak in eigen huis tegen Feyenoord wist Ajax dat ze vandaag geen nieuw puntenverlies konden veroorloven. Op bezoek bij Go Ahead Eagles, de elfde uit de stand, moesten de Amsterdammers opnieuw aanknopen met een zege om in de race te blijven voor de landstitel. Uiteindelijk lukte het Ajax niet om te winnen. Voor de rust lukte het hun wel om te scoren, maar Kudus zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

In de tweede helft bleef Ajax meerendeel van het balbezit hebben, maar veel kansen kwamen daar niet uit voort. De brilscore bleef daarom dus ook tot aan het laatste fluitsignaal op het bord staan. Onze landgenoot Philippe Rommens, die de volledige wedstrijd uitspeelde, zal ongetwijfeld blij zijn met dit puntje tegen het grote Ajax. Door het gelijkspel staan de Amsterdammers momenteel op de tweede plek met even veel punten als PSV. Feyenoord staat nog steeds vijf punten voor op beide ploegen. Bij winst vandaag op Sparta Rotterdam kunnen de Rotterdammers zelfs uitlopen tot op acht punten.