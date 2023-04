Wederom 'Vive la Belgique' in de Ligue 1

De twee Belgische trainers actief in de Ligue 1 hebben het weer prima gedaan dit weekend. Europees voetbal lonkt voor beide.

Op zondagmiddag versloeg Stade de Reims FC Nantes met 3-0 in de Ligue 1, waarmee Will Still en zijn team weer terugkwamen na een nederlaag vorige week. Alexis Flips en Marshall Munetsi scoorden voor Reims, terwijl Thomas Foket en Thibault De Smet in de basis stonden en Maxime Busi Foket verving in de 85ste minuut.

Reims staat momenteel op de zevende plaats in de Franse hoogste voetbalafdeling met 46 punten en is zes punten verwijderd van een plek die recht geeft op Europees voetbal.

Monaco, onder leiding van Philippe Clement, won met 4-3 van Straatsburg na een spannende wedstrijd. Vanderson scoorde als eerste voor Monaco, maar Lebo Mothiba en een eigen doelpunt van Guillermo Maripan draaiden de rollen om en brachten Straatsburg op voorsprong. In de tweede helft keerden Eliesse Ben Seghir, Edan Diop en Youssouf Fofana het tij voor Monaco door nog drie doelpunten te scoren tegen Matz Sels. Fofana kreeg een rode kaart in de 78ste minuut en Eliot Matazo kwam van de bank. Habib Diallo scoorde in blessuretijd nog voor Straatsburg, maar het was te laat.

Monaco staat momenteel op de vierde plaats in de ranglijst van de Franse hoogste voetbalafdeling met 57 punten, terwijl Straatsburg op de zestiende plaats staat met 26 punten.