Wielerfan Riemer zal de plaagstootjes met zijn speler moeten uitstellen: "Hij is goud waard!"

Brian Riemer dankt de goden dat hij een ervaren speler als Jan Vertonghen tot zijn beschikking heeft. En de twee lijken ook naast het veld een goeie relatie te hebben. Als ze vandaag geen match hadden, waren ze elkaar waarschijnlijk aan het plagen.

Want ook Riemer is een wielerfan, maar de Deen heeft het uiteraard meer voor zijn landgenoten. "Het zorgt voor interessante discussies", aldus Riemer. "Jan vindt de Belgische coureurs het beste, ik de Deense. Vinegaard en Pedersen, ik volg ze wel. Ik hoop dat ze zondag een rol spelen of zelfs winnen."

De Ronde van Vlaanderen is echter niet waar ze vandaag mee moeten bezig zijn. Om 16u staat zelfs een levensbelangrijk duel in Eupen op het programma. Zeker nu Cercle en Charleroi beiden wonnen. Riemer rekent weer op Vertonghen om de boel gesloten te houden.

"Maar ook op Zeno (Debast). Wat een kans heeft die gekregen om op dit punt van zijn carrière naast Jan te spelen. Hij maakt iedereen rond zich beter. Hij heeft een fantastisch karakter. Een man als hij in je team is goud waard. Je ziet ook niet dat hij 35 is."