Aankomende Antwerp-aanwinst wordt vergeleken met één van de beste Zweedse voetballers ooit

Antwerp staat zoals gemeld dichtbij de komst van Jacob Ondrejka, een Zweedse linksbuiten. In eigen land wordt hij alvast vergeleken met één van de grootste Zweedse voetballers die ooit in ons land speelde.

Ondrejka moet Antwerp zo'n 1,5 miljoen euro kosten en is al op de Bosuil geweest. De transfer komt dus wel in orde. Maar wat voor speler is het nu eigenlijk?

"Jullie kennen Christian Wilhelmsson van bij Anderlecht. Wel, qua stijl lijkt Jacob een beetje op hem", zegt Petter Landén, journalist bij de krant Expressen, in GvA. "Hij is evengoed een rappe vleugel­aanvaller met een goede dribbel in de benen. Hij heeft een indrukwekkende versnelling en een techniek die boven het gemiddelde ligt. Bij ­Elfsborg is hij een smaakmaker."

De 20-jarige zal volgens Landen wel een aanpassingsperiode nodig hebben. "Jullie mogen niet meteen ver­wachten dat hij de nieuwe Gouden Schoen wordt. In het verleden is vaak gebleken dat de stap voor Zweden naar de Belgische competitie best groot is."