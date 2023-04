Misschien wel nog belangrijker dan Orban en Cuypers: de (grote) motor van KAA Gent

We spreken er niet genoeg over nu alle aandacht naar het aanvallend koppel van AA Gent gaat... Maar het is niet toevallig dat sinds het duo Sven Kums-Julien De Sart herenigd is, dat AA Gent naar zijn beste vorm is toegegroeid.

De Sart miste heel de seizoensstart met een adductorenletsel en sukkelde daarna ook nog eens met de hamstrings. Pas sinds begin februari draait hij op volle toeren en dat valt ongeveer samen met wanneer KAA Gent zijn draai gevonden heeft.

Kums werd daarvoor gekoppeld aan Sulayman Marreh, maar de klik was er niet. Met De Sart heeft hij die wel. De een dagje ouder wordende middenvelder heeft iemand naast zich nodig die een groot gebied kan bestrijken. De Sart is misschien wel de beste box to box die er in het land te vinden is.

Zijn volume en goeie passing laten hem toe overal op het veld mee te voetballen, maar even snel ook weer in positie te staan. Hij is een sleutelpion in het spel van Hein Vanhaezebrouck. Zijn belang valt niet uit te drukken in statistieken, al scoorde hij ook al twee keer.

Kums krijgt zo meer vrijheid om het spel te verdelen en te verleggen. Ook de balrecuperatie gaat vlotter, want er is een duidelijke taakverdeling onder beiden.

De Sart kreeg onlangs een contractverlenging tot 2026, op aandringen van HVH. Er werd zelfs even gesproken over de Rode Duivels. "Maar ik droom niet meer", zei hij daar zelf over. Na een lange revalidatie staat hij weer waar hij moet staan: op het veld. En je ziet: Vanhaezebrouck noemt hem niet zomaar zijn sterkhouder.